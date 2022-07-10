10 Temmuz 2022, Pazar
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İstanbul'da selin izleri gün ağarınca ortaya çıktı! Esenyurt'ta Haramidere yine taştı
Meteroroloji ve AFAD'ın uyarılarının ardından İstanbul'da tahmin edilen şiddetli yağış gece saatlerinde başladı. Sağanak megakentin her iki yakasında da etkili oldu. Yağışta Esenyurt Pınar mahallesinden geçen Haramidere taştı. Çok sayıda kişi mahsur kaldı.. A Haber muhabiri Mehmet Zeyrek bölgeden detayları aktardı.