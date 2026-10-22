142 yıllık çınarın şaşırtan hikâyesi! Bir zamanlar darağacı olarak kullanıldığı rivayet ediliyor

Tokat'ın Pazar ilçesinde, Beyoğlu Mehmet Ağa tarafından 1884 yılında dikilen 142 yıllık çınar ağacı, yolun ortasındaki konumu ve geçmişine ilişkin rivayetlerle dikkat çekiyor. Halk arasında "kavlağan ağacı" olarak bilinen ve 2010 yılında anıt ağaç olarak tescillenen tarihi çınarın, geçmişte darağacı olarak kullanıldığı öne sürülüyor. İlçe sakinlerinin adres tariflerinde önemli bir yer tutan ağaç, ziyaretçilerin de ilgisini çekiyor. Doğa fotoğrafçısı Mehmet Emin Coruş, büyüklerinden duyduğu rivayetleri aktararak çınarın Pazar ilçesinin simgesi hâline geldiğini söyledi.