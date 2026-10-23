Başkan Erdoğan'dan 9. İstanbul Arabuluculuk Konferansı'na video mesaj

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 9. İstanbul Arabuluculuk Konferansı'na gönderdiği video mesajda küresel adaletsizliğe ve Birleşmiş Milletler'in mevcut yapısına sert eleştirilerde bulundu. Dünyanın çatışmalar ve derin krizlerle sarsıldığı bir dönemde Türkiye'nin barış için diplomasiden asla vazgeçmeyeceğinin altını çizen Başkan Erdoğan, "190'dan fazla ülkenin iradesinin 5 ülkenin keyfine bağlı olduğu bir yapı ne adildir, ne de güveni tam manasıyla tesis edebilir." diyerek uluslararası topluma tarihi bir mesaj verdi.