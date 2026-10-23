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İzmir'de kestane hasadı başladı! Kışın vazgeçilmez lezzeti dalından toplanıyor
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Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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İzmir'de kestane hasadı başladı! Kışın vazgeçilmez lezzeti dalından toplanıyor

İzmir'de kış aylarının vazgeçilmez lezzeti olan kestanenin hasadı başladı. Detayları A Haber muhabiri Tayfun Er aktardı.

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