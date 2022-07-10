İstanbul için turuncu kod uyarısı! İstanbul'da bugün hava nasıl olacak?

Meteroroloji ve AFAD'ın uyarılarının ardından İstanbul'da tahmin edilen şiddetli yağış gece saatlerinde başladı. Sağanak megakentin her iki yakasında da etkili oldu. Yağışta Esenyurt Pınar mahallesinden geçen Haramidere taştı. Çok sayıda kişi mahsur kaldı. Peki bugün hava nasıl olacak? İşte detaylar...

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