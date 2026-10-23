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Kolonlardan gelen sesler mahalleyi sokağa döktü! İstanbul'da korku dolu anlar
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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Kolonlardan gelen sesler mahalleyi sokağa döktü! İstanbul'da korku dolu anlar

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde 5 katlı bir apartmanın kolonlarından gelen çatlama sesleri paniğe yol açtı. Çökme riski taşıyan apartman tahliye edilerek mühürlendi.

Zemini çöken 3 katlı apartman tahliye edildi! Apartmanda korkutan çökme
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Zemini çöken 3 katlı apartman tahliye edildi! Apartmanda korkutan çökme
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