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Son dakika: İstanbul'da sağanak yağış etkili oldu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 10.07.2022 Güncelleme Tarihi: 10.07.2022
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Son dakika: İstanbul’da sağanak yağış etkili oldu

Son dakika... İstanbul'da gece saatlerinde gök gürültülü sağanak yağış etkili oldu. Aniden bastıran yağmurda vatandaşlar zor anlar yaşarken, bazı caddelerde su baskınları oldu. Meteoroloji, yurdun kuzeybatı kesimleri ile İstanbul'un kuzey kesimleri ve Anadolu Yakası'ndaki şiddetli yağışlara karşı uyardı.

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