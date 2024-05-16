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Esenyurt'ta 2 motorcu sokak ortasında rastgele ateş açtı

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 16.05.2024 08:55
Esenyurt'ta gece saatlerinde 2 motorcu tarafından sokak ortasında evlere ve arabalara ateş açıldı. Olayı gören vatandaşlar büyük paniğe kapıldı.
2 motorcu sokak ortasında rastgele ateş açtı
2 motorcu sokak ortasında rastgele ateş açtı
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