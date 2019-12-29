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29.12.2019

Erzurumlu vatandaşlar deprem anını anlattı! Küçük kız o anlarda çok korktuğunu söyledi

Kars Sarıkamış'ta yaşanan 4.2 büyüklüğündeki deprem Erzurum'da da hissedildi. Erzurum'un Oltu ilçesinde yaşayan vatandaşlar o anları anlattı. Küçük bir kız çocuğu ise deprem anında çok korktuğunu ve "ölmek istemiyorum" diyerek kaçtığı söyledi.

Merkez üssü Kars'ın Sarıkamış İlçesi olan 4,2 büyüklüğündeki deprem Erzurum'un Oltu ilçesinde de hissedildi. Saat 12.30'daki deprem ilçede yaşayanları korkuttu. Oltu İlçe Spor Müdürü Adem Bektaş, Masada otururken bilgisayarım hızlı bir şekilde sallandı. Bir anda korkarak hemen dışarı çıktım Allah beterinden saklasın dedi.

"ÖLMEK İSTEMİYORUM"

Depremden çok korkan 8 yaşındaki Duruşah Öztaş ise o anları "Evdeydik böyle çok sallandık. Ben evden dışarı fırladım kapıyı açarken 'ölmek istemiyorum' diye bağırdım" diyerek anlattı. Lokantada yemek yerken depreme yakalandığını söyleyen Hasan Kara, "Lokantada yemek yerken baktım deprem oluyor bende yemek tabağımı alıp dışarı çıktım, baktım ki herkes dışarıda" diye konuştu.

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