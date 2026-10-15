Erzurum'da ikiz kardeşler aynı okulda öğretmen oldu! Hem sınıfı hem lojmanı paylaşıyorlar

Erzurum'un Çat ilçesinde yaşayan ikiz kardeşler Fatmanur ve Zehranur Kahraman, kırsal Sarıkaşık Mahallesi'nde 62 öğrencinin eğitim gördüğü ilkokulda birlikte görev yapıyor. Yaklaşık 1,5 yıl önce okula atanan Fatmanur Kahraman'ın ardından ikiz kardeşi Zehranur da 2026-2027 eğitim öğretim yılında ücretli öğretmen olarak aynı okulda çalışmaya başladı. Aynı lojmanda kalan kardeşler, hem meslek hayatlarında hem de günlük yaşamlarında birbirlerine destek oluyor.