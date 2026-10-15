Bebeğinin ilk saç telinden yola çıktı! Evde başladığı hobisi gelir kapısı oldu

Eskişehir'de yaşayan 26 yaşındaki Esma Nur Uyan, bebeğinin doğumunun ardından iş hayatını bırakarak evde hobi olarak başladığı takı tasarımını gelir kapısına dönüştürdü. Bebeğinin ilk saç telinden kendisine hatıra bileklik yapan genç anne, zamanla sevdiklerine ait saç tellerini ve manevi değeri bulunan diğer hatıraları epoksi boncuklarla özel tasarım takılara dönüştürmeye başladı. Yapımı yaklaşık 24 saat süren bileklikleri sosyal medya üzerinden Türkiye'nin dört bir yanına gönderen Uyan, elde ettiği kazançla aile bütçesine katkı sağlıyor.