Tapuda yeni dönem başlıyor: Güvenli Ödeme Sistemi nasıl işleyecek?
Ev ve arsa alım satımında yeni dönem 1 Aralık'ta başlıyor. Taşınmaz satışlarında zorunlu hale gelecek Güvenli Ödeme Sistemi ile alıcı, satış bedelini güvenli hesaba yatıracak. Para, tapu tescil işleminin tamamlanmasının ardından satıcıya aktarılacak. Düzenlemeyle dolandırıcılık ve sahtecilik risklerinin azaltılması, ödeme işlemlerinin güvence altına alınması hedefleniyor. Gayrimenkul Uzmanı Burak Susuz, yeni sistemin işleyişini ve sektöre sağlayacağı avantajları anlattı. A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural, kameraman Ege Ural'ın görüntüleriyle düzenlemenin ayrıntılarını aktardı.
Erkan SevenlerEditör
Erkan Sevenler ahaberinternet@ahaber.com.tr