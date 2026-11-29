ABD-İran geriliminde Hürmüz Boğazı'nda yeni gelişme: Ticari gemi vuruldu
ABD, İran'ın Bandar Abbas Limanı'ndan ayrılarak deniz ablukasını aşmaya çalıştığını öne sürdüğü bir ticari gemiyi hassas mühimmatla vurdu. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, geminin hareket kabiliyetinin devre dışı bırakıldığını açıkladı. İran Devrim Muhafızları ise Hürmüz Boğazı'ndaki iki tankerle ilgili mayın iddiasında bulundu. Tahran yönetimi, ABD ablukasına boyun eğmeyeceğini duyurdu.
Erkan SevenlerEditör
Erkan Sevenler ahaberinternet@ahaber.com.tr