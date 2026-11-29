Terör örgütü DEAŞ'ın finans ağına ağır darbe! 29 ilde 84 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanlığı, terör örgütü DEAŞ'a yönelik 29 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 84 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin örgüt üyeliği, sosyal medya üzerinden terör propagandası yapma ve örgüte finans sağlama faaliyetlerinde bulunduklarının tespit edildiği bildirildi. Bakanlık, ülkenin huzur ve güvenliği için DEAŞ'ın faaliyet ve finans yapılanmalarına yönelik operasyonların kararlılıkla sürdürüldüğünü vurguladı.