Erzurum buz tuttu! Tekman eksi 24.9 ile dondu

Sibirya soğuklarının hüküm sürdüğü Erzurum’da yapılan meteorolojik değerlendirmede Türkiye’nin en soğuk yeri eksi 24.9 derece ile Tekman ilçesi oldu. En soğuk yerleşim yerleri sıralamasında eksi 24.8 ile yine Erzurum’un Pasinler ilçesi ikinci olurken üçüncü sırada eksi 23.6 ile Ardahan’ın Göle ilçesi yer aldı. Soğuk hava hayatı olumsuz olarak etkilemeye devam ederken ağaçlardan oluşan kırağı görsel şölen oluşturdu.

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