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Erzincan’da organize suç örgütüne operasyon: 15 gözaltı

Erzincan’da organize suç örgütüne operasyon: 15 gözaltı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 05.11.2024 20:29
Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince; Erzincan il merkezinde, 6136 SKM silah ticareti ve nitelikli dolandırıcılık suçlarının önlenmesine yönelik 200 personelin katılımıyla 22 adreste eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen operasyon kapsamında şüphelilerin ikametleri ve eklentilerinde yapılan aramalarda; 1 adet Ak-47 uzun namlulu silah, 146 adet uzun namlulu silah fişeği, 4 adet Ak-47 şarjörü, 7 adet ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait 287 adet farklı ebat ve çaplarda fişek, 11 adet tabanca şarjörü, 1 adet yivsiz av tüfeği, 14 adet av tüfeği kartuşu, 1 adet pompalı tüfek şarjörü, 4 adet muşta, 7 adet bıçak, 2 adet kelepçe, 3 adet tarihi eser olduğu değerlendirilen Roma dönemine ait altın sikke ele geçirildi.
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