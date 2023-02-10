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Enkaz çalışmalarının 96. saatinde gelen kurtuluş! Sela bebek ağlama sesiyle ailesini de kurtardı

İHA
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Giriş: 10.02.2023 08:20
Hatay'daki enkaz kaldırma çalışmalarında 1,5 yaşındaki Sela bebek ve ailesi 96 saat sonra sağ olarak çıkarıldı. Ardından Sela’nın anne babası, kardeşi ve dayısı da enkazdan sağ olarak çıkarıldı.
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