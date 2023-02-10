Enkaz çalışmalarının 96. saatinde gelen kurtuluş! Sela bebek ağlama sesiyle ailesini de kurtardı

Hatay'daki enkaz kaldırma çalışmalarında 1,5 yaşındaki Sela bebek ve ailesi 96 saat sonra sağ olarak çıkarıldı. Ardından Sela’nın anne babası, kardeşi ve dayısı da enkazdan sağ olarak çıkarıldı.

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