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En kısa gecede dolunay görsel şölen oluşturdu! İzleyenlere seyrine doyumsuz manzara

ahaber.com.tr
İHA
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Giriş: 21.06.2024 23:04
Güncelleme:21.06.2024 23:05
Yılın en uzun gündüzünün yaşandığı 21 Haziran’da yılın en kısa gecesi 9 saat 12 dakika sürecek. Yılın en kısa gecesine denk gelen dolunay ise geceyi aydınlattı. Vatandaşlarda dolunayı ilgiyle takip etti. İşte o görsel şölen kameralarda...
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