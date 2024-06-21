En kısa gecede dolunay görsel şölen oluşturdu! İzleyenlere seyrine doyumsuz manzara

Yılın en uzun gündüzünün yaşandığı 21 Haziran’da yılın en kısa gecesi 9 saat 12 dakika sürecek. Yılın en kısa gecesine denk gelen dolunay ise geceyi aydınlattı. Vatandaşlarda dolunayı ilgiyle takip etti. İşte o görsel şölen kameralarda...

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