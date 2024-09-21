21 Eylül 2024, Cumartesi
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Emojilerin anlamı her ülkede farklı! Yeni nesil duygu temsili
Akıllı telefonlar hayatımıza girdiğinden beri duygularımızı ifade ediş şeklimiz de değişti. Mimiklerimizin ve yüz ifademizin yerini emojiler aldı. Bir araştırma var bununla ilgili. O araştırma kullanılan emojiler aynı olmasına rağmen her ülkede farklı bir anlamda kullanıldığını gösterdi.