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Emojilerin anlamı her ülkede farklı! Yeni nesil duygu temsili

Emojilerin anlamı her ülkede farklı! Yeni nesil duygu temsili

Mehmet Karataş
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 21.09.2024 15:55
Akıllı telefonlar hayatımıza girdiğinden beri duygularımızı ifade ediş şeklimiz de değişti. Mimiklerimizin ve yüz ifademizin yerini emojiler aldı. Bir araştırma var bununla ilgili. O araştırma kullanılan emojiler aynı olmasına rağmen her ülkede farklı bir anlamda kullanıldığını gösterdi.
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Emojilerin anlamı her ülkede farklı!
Emojilerin anlamı her ülkede farklı!
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