Emniyet şeridini ihlal eden sürücüden polise ve gazetecilere tepki

İstanbul Avcılar TEM Otoyolu'nda bu sabah trafik polisleri tarafından dron ile usulsüz çakar kullanımı ve emniyet şeridi ihlali denetim yapıldı. Emniyet şeridi ihlali yapıp duruma tepki gösteren bir sürücü gazetecilere, “ Sorun değil, paraya ihtiyaç var. Sen bunu yayınlayamazsın. Sizde öyle bir cesaret yok” dedi. Sürücü, habercilerin görüntü almasını engellemediği için polise de tepki gösterdi.