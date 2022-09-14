Ellerini gören hayrete düşüyor! Bu özelliği çocuklarına da geçti

Elazığ'da yaşayan Bilal Dağ'ın ellerini gören şaşıp kalıyor. "Allah vergisi diye doktora hiç gitmedim" diyen Dağ, babasında ve çocuklarında da aynı durumun olduğunu anlattı.

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