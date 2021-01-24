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Elektrik direğini ağaç sanınca...
Elektrik direğini ağaç sanınca olanlar oldu. Eğlencesi yarım kalan sevimli ayı, elektrik tellerinin yaşattığı şokla topallayarak evine döndü. O anlar saniye saniye görüntülendi.
Elektrik direğini ağaç sanınca olanlar oldu. Eğlencesi yarım kalan sevimli ayı, elektrik tellerinin yaşattığı şokla topallayarak evine döndü. O anlar saniye saniye görüntülendi.