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Elektrik direğini ağaç sanınca...

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Giriş: 24.01.2021 10:55
Güncelleme:25.01.2021 08:49
Elektrik direğini ağaç sanınca olanlar oldu. Eğlencesi yarım kalan sevimli ayı, elektrik tellerinin yaşattığı şokla topallayarak evine döndü. O anlar saniye saniye görüntülendi.

Elektrik direğini ağaç sanınca olanlar oldu. Eğlencesi yarım kalan sevimli ayı, elektrik tellerinin yaşattığı şokla topallayarak evine döndü. O anlar saniye saniye görüntülendi.

Elektrik direğini ağaç sanınca... Bakın nasıl geri döndü? ELEKTRİK DİREĞİNİ AĞAÇ SANINCA... BAKIN NASIL GERİ DÖNDÜ?

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Elektrik direğini ağaç sanınca...
Elektrik direğini ağaç sanınca...
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