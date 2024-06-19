Elazığ'ın meşhur lezzeti: Çayda Çıra Kebabı! Çayda Çıra Kebabı nasıl yapılıyor?

Elazığ'ın meşhur lezzeti çayda çıra kebabına, ziyaretçiler yoğun ilgi gösteriyor. Peki bu yemek nasıl yapılıyor? Sorunun cevabı A Haber muhabiri Sinan Yılmaz ve kebap ustası konuğu olan Mehmet Gültekin aktardı. İşte o meşhur lezzet…

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