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Elazığ’da yaşam alanında yiyecek bulamayan tilki, mezarlıklara kadar indi

Elazığ’da yaşam alanında yiyecek bulamayan tilki, mezarlıklara kadar indi

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 28.01.2025 15:40
Yaşam alanlarında yiyecek bulamayan yaban hayvanlarının şehir merkezlerine inmeleri devam ediyor. Son olarak aç kalan bir tilki Elazığ’da Asri Mezarlığına kadar geldi. Burada yiyecek arayan tilki uzunca bir süre arandıktan sonra istediğini bulamayınca uzaklaşarak gözden kayboldu. Aç kalan tilki mezarlıklara kadar indi
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Elazığ’da yaşam alanında yiyecek bulamayan tilki, mezarlıklara kadar indi
Tilki mezarlıklara kadar indi!
Tilki mezarlıklara kadar indi!
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