28 Ocak 2025, Salı
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Elazığ’da yaşam alanında yiyecek bulamayan tilki, mezarlıklara kadar indi
Yaşam alanlarında yiyecek bulamayan yaban hayvanlarının şehir merkezlerine inmeleri devam ediyor. Son olarak aç kalan bir tilki Elazığ’da Asri Mezarlığına kadar geldi. Burada yiyecek arayan tilki uzunca bir süre arandıktan sonra istediğini bulamayınca uzaklaşarak gözden kayboldu. Aç kalan tilki mezarlıklara kadar indi