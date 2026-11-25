Elazığ’da kuyuya düşen koyun vatandaşlar tarafından kurtarıldı: Sahibine ulaşmak için çalışma başlatıldı
Elazığ’ın Akçakiraz beldesinde su kuyusuna düşen koyun, çevreden geçen vatandaşların dikkati sayesinde kurtarıldı. Koyunun sesini duyarak kuyuya ulaşan vatandaşlar, hayvanı kendi imkânlarıyla bulunduğu yerden çıkardı. Sahibine ulaşamayan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri, koyunun sahibini bulmak için çalışma başlattı.
Büşra ArgaEditör
Büşra Arga ahaberinternet@ahaber.com.tr