Denizlerin kabusu Çanakkale Boğazı’na da geldi: Müsilaj balıkçıları vurdu

Marmara Denizi’nde yeniden ortaya çıkan müsilaj, Çanakkale Boğazı’nda da etkisini göstermeye başladı. Özellikle Lapseki, Gelibolu ve Karabiga açıklarında avlanan balıkçılar, deniz salyası nedeniyle ağlarını çekmekte güçlük yaşıyor. ÇOMÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yeşim Büyükateş, su sıcaklığının 18-19 derece seviyesinde olduğunu belirterek müsilajın deniz yüzeyinden dip sularına kadar su kolonunda yoğun şekilde bulunduğunu açıkladı.