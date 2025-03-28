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Elazığ’da 2 araç birbirine girdi! Yaralı var

Elazığ'da 2 araç birbirine girdi! Yaralı var

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
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Giriş: 28.03.2025 14:05
Elazığ'da hafif ticari araçla otomobil çarpıştı. Kazada 1 kişi yaralanırken, olay yerine gelen polis ekipleri inceleme yaptı. Yaralanan vatandaş ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Elazığ'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Kaza, Ataşehir Mahallesi Hacı Saadettin Efendi Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.D. idaresindeki 23 AAZ 407 plakalı hafif ticari araç ile 23 EZ 519 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 1 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

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