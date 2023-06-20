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Ehliyet sınavı çetesi çökertildi

ahaber.com.tr - Özel Haber
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Giriş: 20.06.2023 16:51
Ehliyet sınavında kopya düzeneği hazırlayan çete çökertildi. Ankara merkezli 29 ilde gerçekleşen eş zamanlı operasyonda aralarında çete liderinin de bulunduğu çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Çete üyelerinin evlerinde yapılan aramalarda ise çok sayıda özel düzenekli kıyafetler ve mikro kulaklıklar ele geçirildi.
Ehliyet sınavı çetesi çökertildi
Ehliyet sınavı çetesi çökertildi
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