Eğitim için nehirlerin aşıldığı yıllar

2000’lerde 1950’li Türkiye’sini yansıtan bir arşiv görüntüsü… O yıllarda Samsun’un Ayvacık ilçesinde ihtiyaç duyulan köprü yapılmadığından çocuklar okula ulaşmak için nehri bakın nasıl açmışlar…

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