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11.04.2020

Ege Denizi'nde deprem! Datça'da da hissedildi! | VİDEO

AFAD'dan yapılan son dakika açıklamasının ardından vatandaşlar "Deprem mi oldu?" sorusuna yanıt arıyor. Ege Denizi'nde 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamaya göre, saat 13.22'de Ege Denizi'nde 4,7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin 17,79 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

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