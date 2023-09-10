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Edirne’de feci kaza! 12 araç karıştı: 1 ölü

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Giriş: 10.09.2023 17:16
Edirne'de tarlada yakılan anız ateşinden çıkan dumanın kapladığı TEM otoyolunda, 12 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 36 kişi yaralandı.
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Edirne’de feci kaza! 12 araç karıştı: 1 ölü
Edirne’de feci kaza! 12 araç karıştı: 1 ölü
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