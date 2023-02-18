Ebrar Sitesi'nden kaçış!! Çökmeyen tek blokta panik anları böyle kayda alındı

Kahramanmaraş'taki Ebrar Sitesi, felaketin en acı simgelerinden biri oldu. Yüzlerce kişi enkaz altında kalıp can verdi. İlk incelemeler buna inşaatın yapım aşamasındaki ihmallerin yol açtığını, açıkça gösteriyor. Ağır hasar alıp yıkılmayan binalar da oldu sitede. İçeride yaşanan hayatta kalabilme paniğinin kamera kayıtları ortaya çıktı.

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