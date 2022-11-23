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Düzce Gölyaka’daki deprem sonrası oluşan hasar! A Haber görüntüledi

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Giriş: 23.11.2022 06:18
Güncelleme:23.11.2022 06:19
Son dakika… Düzce Gölyaka’da meydana gelen 5,9’luk deprem ardından A Haber ekipleri sahaya indi. İstanbul dahil bir çok bölgede yaşanan depremin izlerini görüntüledi. Vatandaşları sokağa döken depremde bazı binalarda hasar oluştu. Detayları A Haber muhabiri Hakan Süer aktardı.
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Düzce Gölyaka’daki deprem sonrası oluşan hasar! A Haber görüntüledi
Düzce Gölyaka’daki deprem sonrası oluşan hasar! A Haber görüntüledi
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