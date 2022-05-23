Dünyanın yeni korkusu: Maymun çiçeği virüsü! Maymun çiçeğinin belirti ve bulguları neler? Nasıl bulaşıyor?

15 gün önce ilk kez İngiltere'de görülen, sonrasında 13 ülkeye yayılan maymun çiçeği Türkiye'ye geldi mi? Sağlık Bakanlığı Türkiye'de henüz bir vaka görülmediğini açıkladı. Peki, gelir mi? Maymun çiçeği virüsü "yeni bir salgına neden olur mu?" Maymun çiçeği virüsü dünyada yeni bir pandemiye dönüşür mü? Çiçek aşısı bu hastalıktan korur mu? Maymun çiçeği temas ve solunan damlacık yoluyla bulaşır mı? İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Hasöksüz, konuyla ilgili A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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