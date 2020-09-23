Dünyanın en iyi 10 öğretmeninden biri! Dünyanın konuştuğu Nurten öğretmen A Haber’de

Nurten Akkuş müdürlüğünü yaptığı anaokulunda hayata geçirdiği projelerle dünyadaki en iyi 10 öğretmen arasına girdi. Dünyanın konuştuğu Nurten öğretmen A Haber'e yaşadıklarını anlattı. A Haber muhabiri Mahmut Erdoğan o başarı hikayesini canlı yayında aktardı.

Nurten Akkuş müdürlüğünü yaptığı anaokulunda hayata geçirdiği projelerle dünyadaki en iyi 10 öğretmen arasına girdi. Dünyanın konuştuğu Nurten öğretmen A Haber'e yaşadıklarını anlattı. A Haber muhabiri Mahmut Erdoğan o başarı hikayesini canlı yayında aktardı.

KÜRESEL ÖĞRETMEN ÖDÜLÜNÜ KAZANDI

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde bulunan anaokulunda öğretmenlik yapan Nurten Öğretmen A Haber'e konuştu. Akkuş, "14 yıllık öğretmenim 14 yıl boyunca küçük kırsal bölgelerde öğretmenlik yaptım. Öncelikle babalarla bir proje gerçekleştirdim. Baba bana bir masal anlat projesi kapsamında babalarımız daha sonra erkek rol modelleri dedeleri olabilir ağabeyleri olabilir. Çocukların masal kahramanı yaptık ve onları haftada bir sınıflara gelip masal anlattılar. Sonra bunu online eğitime çevirdik. Şu an bu projemiz Kanada'da Dubai'de uygulanmaya başlandı. Kadınlarımızla köy atölyeleri açtık." ifadelerini kullandı.