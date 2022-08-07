07 Ağustos 2022, Pazar
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Gül Masalı
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Yalnız Kurt
- Destan
- Kuruluş Osman
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Dünya’nın dönüşü hızlanıyor! En kısa gün rekoru | Dönüşün hızlanması hayatımızı nasıl etkiler?
Dünya, 29 Haziran'da kendi etrafındaki 24 saatlik dönüş hızından daha hızlı bir şekilde dönerek rekor seviyede hızlandı. 24 saat içindeki dönüşünden tam 1,59 milisaniye daha kısa sürede kendi etrafında dönen Dünya'da en kısa gün yaşandı. Dönüşün hızlanması hayatımızı nasıl etkiler? İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hasan Hüseyin Esenoğlu, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.