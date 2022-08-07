Dünya’nın dönüşü hızlanıyor! En kısa gün rekoru | Dönüşün hızlanması hayatımızı nasıl etkiler?

Dünya, 29 Haziran'da kendi etrafındaki 24 saatlik dönüş hızından daha hızlı bir şekilde dönerek rekor seviyede hızlandı. 24 saat içindeki dönüşünden tam 1,59 milisaniye daha kısa sürede kendi etrafında dönen Dünya'da en kısa gün yaşandı. Dönüşün hızlanması hayatımızı nasıl etkiler? İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hasan Hüseyin Esenoğlu, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN