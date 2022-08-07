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Dünya’nın dönüşü hızlanıyor! En kısa gün rekoru | Dönüşün hızlanması hayatımızı nasıl etkiler?

A Haber
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Giriş: 07.08.2022 12:05
Dünya, 29 Haziran'da kendi etrafındaki 24 saatlik dönüş hızından daha hızlı bir şekilde dönerek rekor seviyede hızlandı. 24 saat içindeki dönüşünden tam 1,59 milisaniye daha kısa sürede kendi etrafında dönen Dünya'da en kısa gün yaşandı. Dönüşün hızlanması hayatımızı nasıl etkiler? İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hasan Hüseyin Esenoğlu, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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