Düğününe 1 hafta kala denizde kayboldu! Kayıp gençten geriye bu görüntüleri kaldı

Samsun'da serinlemek için girdiği denizde kaybolan 22 yaşındaki Cihan Yılmaz'ı arama çalışmaları sürüyor. Gencin 1 hafta sonra düğününün olduğu öğrenildi. Cihan Yılmaz’dan geriye kaybolmadan bir gün önce kınasında ki görüntüler kaldı.

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