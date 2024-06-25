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Düğününe 1 hafta kala denizde kayboldu! Kayıp gençten geriye bu görüntüleri kaldı

ahaber.com.tr
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Giriş: 25.06.2024 19:01
Samsun'da serinlemek için girdiği denizde kaybolan 22 yaşındaki Cihan Yılmaz'ı arama çalışmaları sürüyor. Gencin 1 hafta sonra düğününün olduğu öğrenildi. Cihan Yılmaz’dan geriye kaybolmadan bir gün önce kınasında ki görüntüler kaldı.
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