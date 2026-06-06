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Düğün konvoyundan açılan ateş 4 yaşındaki çocuğu yaraladı

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde düğün konvoyu sırasında havaya açılan ateş sonucu 4 yaşındaki bir çocuk yaralandı. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

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