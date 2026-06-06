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Adana'da termometreler 33 dereceyi gösterdi

Türkiye'nin en sıcak illerinden Adana'da termometreler 33 dereceyi gösterdi. Vatandaşlar park ve bahçelerdeki gölgelik alanlara sığındı.

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