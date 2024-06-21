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Düğün konvoyunda tüfek ve silahla ateş ettiler, düğüne girmeden yakalandılar

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 21.06.2024 17:48
Bursa'da düğün konvoyunda uzun namlulu tüfek ve silahla ateş edilmesi olayını araştıran polis, 2 şüpheliyi düğün salonuna girmeden yakaladı, bir kişinin halen daha arandığı bildirildi.
Düğün konvoyunda tüfek ve silahla ateş ettiler
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