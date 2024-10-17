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Down sendromlu öğrencinin ağzı bantlandı! O fotoğraf hakkında inceleme başlatıldı

Down sendromlu öğrencinin ağzı bantlandı! O fotoğraf hakkında inceleme başlatıldı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 17.10.2024 23:50
Bursa'da özel çocuklara eğitim veren okulda down sendromlu bir öğrencinin koli bandıyla ağzının kapalı olduğu anlar sosyal medyada hızla yayılınca Milli Eğitim Müdürlüğü inceleme başlattı.
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Down sendromlu öğrencinin ağzı bantlandı!
Down sendromlu öğrencinin ağzı bantlandı!
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