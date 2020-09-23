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Dolu yağdı! Sokaklar beyaza büründü

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Giriş: 23.09.2020 17:25
Güncelleme:23.09.2020 17:34
Ardahan kent merkezinde yağmur yağışının ardından kısa süre etkili olan dolu kent merkezini beyaza bürüdü, cadde ve sokaklar göle dönüştü. Eylül ayında doluya yakalananlar zor anlar yaşadı.

Ardahan'da, kent merkezine öğleden sonra kısa süreli dolu yağdı. İl merkezinde doluya hazırlıksız yakalananlar korunaklı bölgelere kaçarken, sürücüler de araçlarıyla yavaşladı. Vatandaşlar, dolu nedeniyle zaman zaman zor anlar yaşadı. Cadde ve sokaklar göle dönerken, yarım saat süren dolu yağışı, yerini yağmura bıraktı.


Dolu yağışı nedeniyle cadde, sokak, ev ve iş yerlerinin çatısı beyaza büründü.

Sokaklar beyaza büründü
Sokaklar beyaza büründü
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