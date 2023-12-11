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Dolandırıcıların yeni oyunu! Sim kartsız numarayla sosyal medya hesaplarını ele geçirebiliyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 11.12.2023 18:49
Dolandırıcılık yöntemlerine her gün bir yenisi ekleniyor. Son zamanlarda en çok rastlanan yöntemlerden biri de sanal numaralarla yapılan aramalar. Ayrıntıları A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural ve konuğu Bilişim Uzmanı Deniz Unay aktardı.
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