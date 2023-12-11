Dolandırıcıların yeni oyunu! Sim kartsız numarayla sosyal medya hesaplarını ele geçirebiliyor

Dolandırıcılık yöntemlerine her gün bir yenisi ekleniyor. Son zamanlarda en çok rastlanan yöntemlerden biri de sanal numaralarla yapılan aramalar. Ayrıntıları A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural ve konuğu Bilişim Uzmanı Deniz Unay aktardı.

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