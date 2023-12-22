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Doktordan korktuğu için yıllarca devasa kitleyle yaşadı

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Giriş: 22.12.2023 16:52
Denizli'de yaşayan 67 yaşındaki Zeliha Çaylan'ın, çocukluğundan beri yaşadığı doktor korkusu, yaklaşık 50 yıldır hastanelerden uzak durmasına neden oldu. Ancak boynunun ön alt kısmında beliren büyük bir şişlik, sonunda sağlık sorunlarının boyutunu görmesine sebep oldu. Hastalığının artması ile yüzü tanınamaz hale gelen Çaylan'ın, Özel Denizli Cerrahi Hastanesi'nde gerçekleştirilen başarılı bir operasyonla yaklaşık 2 kilogram büyüklüğündeki guatrı çıkarıldı.
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