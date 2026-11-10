Uluslar Ligi'nde nefes kesecek hafta! 6 gün boyunca kritik maçlar ATV ve A Haber'de

UEFA Uluslar Ligi'nde kasım ayı heyecanı perşembe günü başlıyor. Birbirinden kritik karşılaşmalara sahne olacak milli maç haftasında A Milli Futbol Takımı, Belçika ve Fransa ile karşı karşıya gelecek. Ay-yıldızlıların mücadeleleri naklen ATV ekranlarından futbolseverlerle buluşacak. A Haber'de ise her gün bir karşılaşma canlı olarak yayınlanacak. Futbol tutkunları, milli heyecanın yaşanacağı haftada birbirinden önemli maçları ekran başından takip edebilecek.