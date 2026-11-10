-°C
CANLI YAYIN
Programlar Özel Video Gündem Yaşam Dünya Spor Ekonomi Teknoloji Televizyon Otomobil
Uluslar Ligi'nde nefes kesecek hafta! 6 gün boyunca kritik maçlar ATV ve A Haber'de
Sıradaki Videolar
Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!

Uluslar Ligi'nde nefes kesecek hafta! 6 gün boyunca kritik maçlar ATV ve A Haber'de

UEFA Uluslar Ligi'nde kasım ayı heyecanı perşembe günü başlıyor. Birbirinden kritik karşılaşmalara sahne olacak milli maç haftasında A Milli Futbol Takımı, Belçika ve Fransa ile karşı karşıya gelecek. Ay-yıldızlıların mücadeleleri naklen ATV ekranlarından futbolseverlerle buluşacak. A Haber'de ise her gün bir karşılaşma canlı olarak yayınlanacak. Futbol tutkunları, milli heyecanın yaşanacağı haftada birbirinden önemli maçları ekran başından takip edebilecek.

Türkiye uluslararası organizasyonların merkezi oluyor! Formula 1, Avrupa Oyunları ve İspanya Süper Kupası geliyor
Sonraki Video
Türkiye uluslararası organizasyonların merkezi oluyor! Formula 1, Avrupa Oyunları ve İspanya Süper Kupası geliyor
Sıradaki Videolar

Gündemden Videolar