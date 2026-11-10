COP31'de ikinci gün yoğunluğu! Antalya'da iklim diplomasisi için kritik başlıklar masada

Antalya'da düzenlenen COP31 İklim Zirvesi'nin ikinci günü yoğun katılımla devam ediyor. Enerji dönüşümü, yenilenebilir enerji kaynakları, sürdürülebilir ulaşım, şehirlerin iklim değişikliğine uyumu ve metan emisyonlarının azaltılması gibi kritik başlıklar panellerde ele alınıyor. Dün gerçekleştirilen açılışın ardından zirve alanında yaşanan yoğunluk, ikinci günde de sürdü. Farklı ülkelerden diplomatlar, karar vericiler ve iklim alanında çalışmalar yürüten akademisyenler, küresel iklim kriziyle mücadelede atılacak adımları değerlendirmek üzere Antalya'da bir araya geldi. A Haber muhabiri Meral Dağlılar ve kameraman Furkan Ali Özer, zirve alanındaki son gelişmeleri aktardı.