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Doğa harikası Kapuzbaşı Şelaleleri

Doğa harikası Kapuzbaşı Şelaleleri

ahaber.com.tr - Özel Haber
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Giriş: 27.07.2024 11:03
Kayseri Yahyalı'da bulunan Kapuzbaşı şelaleleri, dünyanın ikinci Türkiye'nin ise en yükseği olma özelliği taşıyor. Yaz-kış gürül gürül akan şelaleler, ziyaretçilerin akınına uğruyor. A Haber ekibimiz de doğa harikası bölgeye gitti. İşte izlenimleri...
Doğa harikası Kapuzbaşı Şelaleleri
Doğa harikası Kapuzbaşı Şelaleleri
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