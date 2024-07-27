Doğa harikası Kapuzbaşı Şelaleleri

Kayseri Yahyalı'da bulunan Kapuzbaşı şelaleleri, dünyanın ikinci Türkiye'nin ise en yükseği olma özelliği taşıyor. Yaz-kış gürül gürül akan şelaleler, ziyaretçilerin akınına uğruyor. A Haber ekibimiz de doğa harikası bölgeye gitti. İşte izlenimleri...