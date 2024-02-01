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Diyarbakırlı Ramazan Hoca’ya veda

ahaber.com.tr
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Giriş: 01.02.2024 10:54
Diyarbakır Ulu Camii'nde yaptığı konuşmalar sosyal medyada yayınlanınca gönüllere taht kuran nam-ı diğer Ramazan Hoca İstanbul Fatih'te uğradığı bıçaklı saldırıda hayatını kaybetti. Ramazan Pişkin’in cenazesi Diyarbakır’de toprağa verilecek. A Haber muhabiri Sinan Yılmaz detayları aktardı.
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