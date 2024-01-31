31 Ocak 2024, Çarşamba
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Diyarbakırlı "Ramazan hoca" bıçaklanarak öldürüldü
Olay, saat 14.00’da Fatih Cerrahpaşa Kocamustafapaşa Caddesi üzerinde bulunan bir dükkanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Diyarbakır'da Ulu Camii’ndeki konuşmalarıyla sembol isim haline gelen ve "Ramazan hoca" olarak tanınan Ramazan Pişkin, dükkanında bilinmeyen bir sebepten dolayı bir kişi ile tartıştı. İsmi henüz öğrenilemeyen şahıs, tartışma sonrasında Ramazan Pişkin'i bıçakladı. Bıçaklanarak ağır yaralanan Pişkin, hastaneye kaldırıldı. Pişkin'in kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği öğrenildi.