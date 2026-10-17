İstanbul'da selin ardından yeni sağanak alarmı: Kayıp 3 kişi aranıyor

İstanbul'da sel felaketinin ardından yaraları sarma çalışmaları sürerken, Meteoroloji'den kentin kuzeyi ve Anadolu Yakası için yeni kuvvetli sağanak uyarısı geldi. Selin ağır hasara yol açtığı Sarıyer Ayazağa'da kayıp 3 kişiyi bulmak için AFAD, jandarma ve sivil toplum kuruluşları arama çalışmalarını sürdürüyor. Sel sularının çekilmesiyle istinat duvarlarının ve asfaltın çöktüğü bölgede hasarın boyutu ortaya çıkarken, İstanbul Valisi Davut Gül'ün açıklamasına göre afetzedelere ilk etapta 10 bin lira destek sağlandı. Sahadaki son durumu A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ aktardı.